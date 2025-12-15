東京都建設局は12月15日、恩賜上野動物園で飼育展示しているジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」について、東京都と中国野生動物保護協会との協定に基づき、近日中に中国へ返還すると発表した。左:シャオシャオ/右:レイレイ(東京ズーネット公式Xアカウントより)シャオシャオはオスの4歳、レイレイはメスの4歳で、いずれも2021年6月23日に恩賜上野動物園で誕生した。返還時期は2026年1月下旬を予定している。○12月16