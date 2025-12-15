15日、愛知県東浦町で84歳の女性が車にはねられたひき逃げ事件で、74歳の女が逮捕されました。 過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、東浦町の無職、栗元くみ子容疑者（74）です。 警察によりますと栗元容疑者は15日午前9時45分ごろ、東浦町の路上で、横断歩道を渡っていた近くに住む女性（84）を軽乗用車ではねけがをさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いがもたれています。 女性は信号のない横断歩道を手