セブン-イレブンは12月14日から、温めておいしい「ライスバーガー」2商品、「炭火焼牛カルビ」（328円／税別）と「照焼チキンガーリックマヨネーズ」（298円／税別）の販売を開始した。今回登場した「ライスバーガー」は、ハンバーガーの一つのカテゴリーとして定着しているが、冷凍食品や専門店で続々と新製品が発売されて注目を集めている。冬場は、温められる「加温系おむすび」が人気を集めるのを踏まえ、電子レンジで加熱して