ややドル売りの動き、ユーロドル一時１．１７５９レベルに上昇＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯は、ややドル売りの動きが入っている。ユーロドルは1.1759レベル、ポンドドルは1.3394レベルまで小幅に本日の高値を更新。ドル円は155円を挟んだ水準で揉み合っている。ドル指数は９８．２２７まで水準を下げている。米１０年債利回りは一時４．１５％台に低下した。 USD/JPY155.07EUR/USD1.1754GBP/USD