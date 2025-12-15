現役ドラフトで新加入した巨人・松浦慶斗投手が１５日、都内の球団事務所で入団会見を行った。身長１８７センチ、体重１００キロの大型サウスポーで直球の最速は１５５キロ。来季が高卒５年目となり、会見に同席した水野雄仁・編成本部長は「大阪桐蔭時代からアマスカウトとして見ていましたし、今回現役ドラフトの中でどうしても獲得したい選手だったので指名できて非常に喜んでおります。（当時は）将来性のある投手だと考えて