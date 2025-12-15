「グランプリ・ＳＧ」（１６日開幕、住之江）白井英治（４９）＝山口・８０期・Ａ１＝が引き当てた２１号機は２連対率が４０％を割っており、トライアル組の中では素性の劣るエンジンだったが、「班で下がることはなかったし悪くなかった。大きなことはしなくて良さそう」とスタート特訓後はまずまずの評価を下した。１６日の初日を見据えては「ペラをちょこっとやって１走してみます」と方向性は定まっている状態。「住之江