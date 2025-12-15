きょう夕方、水戸市の住宅で56歳の男性が包丁で刺され、その後、死亡しました。警察は同居する54歳の弟を殺人未遂の疑いで緊急逮捕しました。【写真を見る】【速報】「兄を包丁で刺した」水戸市の住宅で50代男性が胸や首を刺され死亡同居する54歳の弟を緊急逮捕午後4時20分ごろ、水戸市青柳町の住宅で「兄を包丁で刺した」と弟から110番通報がありました。警察官が現場に駆けつけたところ、この家に住む無職の後藤基次さん（56）