¿ô»þ´Ö¤ä1Æü¤Ê¤É¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÆ¯¤¯¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ¯¤­Êý¤¬¹­¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´ë¶ÈÂ¦¤È¤·¤Æ¤â°ì»þÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ­¤ò²ò¾Ã¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤­Êý¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«Éí»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡£¤³¤³¤ÇÆ¯¤¯¡¢º´Ìî¿¿Ì¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð¶Ð¤·¤Æ¤Þ¤º¹Ô¤¦¤Î¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ò¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÆ¯¤¯