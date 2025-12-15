12月22日18時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャルの出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 アイナ・ジ・エンド「革命道中 ｰ On The Way」Ado「エルフ」＝LOVE「とくべチュ、して 」「ラブソングに襲われる」Aぇ! group「Chameleon」CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」King & Prince「What We Got ～奇跡はき