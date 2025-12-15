2025Ç¯12·î13Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Ãæ±ûÆüÊó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÌó73¡ó¤¬¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤¬Æü´Ú´Ø·¸Å¾´¹¤Î°ì°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÆü´Ú¸òÎ®¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢11·î30Æü¤ËËÌ³¤Æ»¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à2025¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¸òÎ®¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢À¤ÏÀ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£