「グランプリ・ＳＧ」（１６日開幕、住之江）前評判でＣランクの付いた６０号機を引いた上條暢嵩（３１）＝大阪・１１０期・Ａ１＝だが、「エンジンの数字を気にする必要はなさそうですね」と、スタート特訓後はホッとした表情。「レースをしていないからどこが不安かとかはまだ分からないけど、行き足とスリット近辺は良さそうですね。スッと出て行く感じがありました」と手応えをつかんでいた。地元の住之江で開催される大