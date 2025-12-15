元女子バレーボール女子日本代表の栗原恵さん（41）が、14日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演し、子育てについて語った。19年に引退し、モデルKoukiと結婚。昨年12月に第1子男児を出産し、ママになった。番組ではカフェへロケに行ったが、出産後は余裕がないようで、「行けてないんですよ」と明かした。収録当時は生後10カ月。「何でも口で確認してって時なんで」と乳児にありがちな行動を明か