福岡市内で男女２人が刃物で刺されて負傷した事件を受け、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏が１５日、デイリースポーツの取材に対し、逃走後に殺人未遂の疑いで逮捕された福岡県糸島市の無職山口直也容疑者（３０）による計画的な犯行と指摘し、「実は“本来の目的”があったことも考えられる」と推測した。１４日午後５時ごろ、福岡市中央区の「みずほペイペイドーム福岡」に隣接する商業施設「ＢＯＳＳＥ