SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬¡¢16Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÈë¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£SG¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê¼ã¾¾¡Ë¤òÀ©¤·¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯12°Ì¤Ç3Ç¯¤Ö¤êÌ´ÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿Çò°æ±Ñ¼£¡Ê48¡á»³¸ý¡Ë¤À¡£ÊöÎµÂÀ¡¢À¾»³µ®¹À¤é¤È¹Ô¤Ã¤¿Âè2ÈÉ¤ÎÆÃ·±¸å¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡£°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¤­¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¡£ÈÉ¤Ç²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤ò¥Á¥ç¥³¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ