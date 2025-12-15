演歌歌手の中澤卓也（30）が誹謗中傷に対する法的措置を行い、当該人物の身元を特定し刑事告訴したことを15日、公式サイトなどで報告した。公式サイトは「ファンの皆様・関係者様各位【誹謗中傷に対する法的措置について】」と題して更新され「これまで、SNS等で関係者の皆様や私に対する誹謗中傷が継続的に行われておりましたが、これらの誹謗中傷を対象として法的措置をとりました結果、裁判所によって、これらの投稿が違