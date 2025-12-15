【ソウル＝依田和彩】今年の日韓国交正常化６０周年に合わせて、両国共通の調味料のみそを使った家庭料理の魅力を紹介するイベントが１５日、ソウルで開かれた。在韓国日本大使館と福岡市の「中村調理製菓専門学校」のソウル市の分校「ナカムラアカデミー」が共催した。在韓日本大使館の松本寿基・公邸料理人（５１）やソウル市内のレストランのオーナーシェフであるキム・ジヨンさん（４７）が、それぞれ日韓のみそ汁や豚肉の