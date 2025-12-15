12·îËö¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡ô2i2¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Å·±©´õ½ã¡Ê¤¢¤Þ¤¦¡¦¤­¤¹¤ß¡á29¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Å·±©¤Ï¡Ö¤è¤³¡×¤È¤À¤±µ­¤·¡¢²£¤«¤é¥Ð¥¹¥È¤¬¤Î¤¾¤¯¥Ô¥ó¥¯¤ÎÌÖÌÜ¾õ¤Î°áÁõ»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀµÌÌ¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÁ°¤Ï?¸å¤í¤Ï¡ª¡©¡×¡ÖÁ°¤È¸å¤í¤ò¸«¤»¤Æ¡×¡Ö¥¹¥²¥§¡Ä¡×¡Ö¤è¤³¡¢¹¥¤­¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£