¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÅí·î¤Ê¤·¤³¡Ê30¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åí·î¤Ï¡ÖËÜÆü12¡¿15(·î)È¯Çä¥ä¥ó¥°¥­¥ó¥°BULL¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤¹¡ªÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¤Î¹æ¡¢¤·¤«¤â2¹æÏ¢Â³É½»æ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²¼Ãå»Ñ¤Ç¤Á¤ã¤ÖÂæ¤Ë¤Î¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥°¥ê¡¼¥ó·Ï¤Î²¼Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¡¼¤Ë¤â¤³¡¼¤Ë¤â¡¢ÌµÅ¨¤À¤Ê¡×¡Ö¹¬¤»¥Ó¥å¡¼¡×¡Ö·¯¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤Ê