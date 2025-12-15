福岡県警小倉北署は15日、北九州市小倉北区江南町2番付近の道路上で同日午後6時ごろ、通行中の女性が見知らぬ男から「すみません、今帰りですか」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20〜30歳くらいで身長170程度。黒っぽい服装をしていたという。