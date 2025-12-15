市民の選択は「変化」と「前進」でした。激戦となった伊東市長選挙は「新しい市政への進化」を訴えた杉本憲也氏が当選しました。12月15日、初登庁した杉本氏は職員を前に「信頼される伊東市を作る」と訓示しました。 【写真を見る】「伊東市の未来を前に進めたい」市民が選んだ"変化"と"前進" 激戦の市長選をプレイバック 杉本新市長は初登庁で職員に訓示＝静岡・伊東市長選 ＜田久保真紀前市長（12月13日）＞ 「かけられた言葉
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 個室サウナ火災 男女2人が死亡
- 2. 22日放送『CDTV』歌唱曲発表 夢のコラボも実現【アーティスト＆歌唱曲一覧】
- 3. 1億円超の宝くじ 当せん者現れず
- 4. 「警察密着24時」が消えたワケ
- 5. レーダー問題 中国側が再反論
- 6. NHK紅白の白組「最後の1枠」
- 7. ルンバの「iRobot」が破産申請
- 8. シュトーレン転売「購入やめて」
- 9. スシロー大量注文 歌い手が波紋
- 10. はんにゃ.川島 転職で月240万円
- 1. 個室サウナ火災 男女2人が死亡
- 2. 1億円超の宝くじ 当せん者現れず
- 3. レーダー問題 中国側が再反論
- 4. シュトーレン転売「購入やめて」
- 5. 2人死亡のサウナ店 利用者語る
- 6. レーダー問題 中国が謝らない訳
- 7. 養豚場で火事 ブタ約470匹死ぬ
- 8. 全国フェミ議連 草津町長に謝罪
- 9. 博多駅で男性刺傷 男は自ら出頭
- 10. 伊東市は死んでいた 市民の本音
- 1. サガミ「偽物品」公式が注意啓発
- 2. 給食無償化 自維公3党が合意へ
- 3. 前橋前市長 出直し立候補の意向
- 4. テレ朝転落死巡る「法的リスク」
- 5. 中国が元統幕長に制裁で官房長官「遺憾」
- 6. NHKは「部分民営化」すべきか
- 7. 維新代表、首相と16日に会談 定数減で、野党重ねて批判
- 8. 小川晶前市長 出直し立候補へ
- 9. ストーカー男の予備軍 10の特徴
- 10. 投票日だけ本気だす報道に違和感
- 1. 韓の扇風機おばさん 死因は不明
- 2. 米映画監督の遺体を発見 殺人か
- 3. 中国外務省 自衛隊元幹部へ制裁
- 4. ロブ・ライナー監督宅で男女死亡
- 5. シドニーで銃撃テロ 犯人は親子
- 6. ミャンマー 中国人施設を摘発か
- 7. 台湾「非難」を「懸念」に修正
- 8. 「差別」でクラウンはく奪された
- 9. 台湾 兵役前の身体検査が物議
- 10. ゼレンスキー氏への信頼度が上昇
- 11. パリ・ルーブル美術館の職員がストライキ 終日閉館
- 12. 中国、元統幕長の台湾顧問就任に断固反対
- 13. 米NY PM2.5の恩恵で大気汚染改善
- 14. 英国「美食の砂漠」になった訳
- 15. チョコレートにアンチエイジング効果の可能性 英研究チーム「血中テオブロミン濃度」と加齢の関連示す
- 16. 中国・大連空港で旅客のお守りから放射線 自然状態の1600倍
- 17. 中国富豪 米代理母利用で子宝
- 18. 米ブラウン大銃撃の容疑者を拘束
- 19. ＜卓球＞早田ひなが孫穎莎の顔を指さし……表彰式での一幕が話題に
- 20. ＜卓球＞「張本智和が醜態連発」が中国でトレンドに、ネット民は猛批判「恥ずかしくないのか」
- 1. 「警察密着24時」が消えたワケ
- 2. 2025年「売れたもの」ランキング
- 3. 50代が知るべき年金増やす裏ワザ
- 4. 台湾で入場制限 日本チェーン店
- 5. 串カツ田中支える「意外な太客」
- 6. マイナ保険証ない 不利益あるか
- 7. 「正直言ってラブホ」衝撃の物件
- 8. 日本企業が「脱中国」依存弱める
- 9. イクラ価格高騰 店長が悲鳴の訳
- 10. 喫煙所回帰?禁煙化が招いた弊害
- 1. ルンバの「iRobot」が破産申請
- 2. 米Apple 新たなAIクラスター機能
- 3. 宅配員が語るフードデリバリー
- 4. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
- 5. 52％の親が子供の受験を食事で応援すると回答、 マルハニチロ、「受験と食事に関する調査2016」を公表
- 6. “乗り鉄”副編が行く台湾鉄道事情――自強号と台湾高速鉄道に乗る（後編）
- 7. 個人でも可能な電子出版 誰でもできる電子出版 第六十二回
- 8. これ実質タダじゃない？ 自宅でグミ作り放題の時代がやってきた
- 9. Synology「DS216se」レビュー第2回：NASにハードディスクを取り付けてみよう
- 10. 銀座 ソニービル5階に「ソニーイノベーションラウンジ」がオープン
- 11. 「夏休み」今年の平均取得日数は3.9日間で理想の約半分。マクロミル調べ
- 12. 有償版Evernoteを使い続ける？ Synologyの「Note Station」という選択肢はアリか？
- 13. 須藤元気さんも応援！ウェアラブル活動量計「ムーヴバンド3 with LACOSTE」発表会【今週のまとめ】
- 14. 玄人志向、Raspberry Pi 2を使った自作IoTキットを発売
- 15. VAIO、新「VAIO Z」、「VAIO S13」「VAIO S15」の3モデルを発表
- 16. Panzer vor!!VRラジコン戦車バトルで戦車道、体験です！
- 17. NTTが超特別協賛！プロ野球公式戦も！「ニコニコ超会議2016」発表会を開催
- 18. 6台同時の充電可能＆全ポート2.4Aの急速充電対応USB充電器
- 19. 長期連載、知らない人は損している！何でもできる魔法の箱「QNAP」活用術第四回
- 20. スマホで排水口の点検ができるmicroUSB接続マイクロスコープが登場【今週のまとめ】
- 1. 張本Vの裏で 中国卓球協会が声明
- 2. 張本決勝へ「中国は挫折に直面」
- 3. 【楽天】「楽天ポイントで生計を立てていきたい」現役ドラフトで移籍の佐藤直樹が入団会見で珍宣言
- 4. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
- 5. フジサンケイレディス完全消滅へ
- 6. G1 武豊騎乗の「伝説的な馬」
- 7. 巨人が優勝できなかった訳 指摘
- 8. 大谷 吐き出されたガムを2度見
- 9. 八村塁 先発を外れる可能性も
- 10. 阿部監督に「昭和のスポ根」批判
- 1. 22日放送『CDTV』歌唱曲発表 夢のコラボも実現【アーティスト＆歌唱曲一覧】
- 2. NHK紅白の白組「最後の1枠」
- 3. はんにゃ.川島 転職で月240万円
- 4. スシロー大量注文 歌い手が波紋
- 5. 永野芽郁 活休中の行動で火に油?
- 6. 母は元日本代表 鈴木愛理に驚き
- 7. 凌輝の店 2日目は「拍子抜け」?
- 8. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
- 9. 「べらぼう」視聴率ワースト2位
- 10. 石原さとみ別格 夫は超エリート
- 1. ダイソー座布団「1100円は安い」
- 2. 12人産んだ母 夫と性行為を語る
- 3. ワークマンの優秀アウター厳選
- 4. DAISOより100円安い セリア凄い
- 5. 賞与ゼロ 47歳で本当に転職
- 6. 「大丈夫って聞く夫は何もしてくれない！」二人目妊娠でつわり最高潮…夫はいつも通り飲み会!?
- 7. 40・50代におすすめしたいカラー
- 8. 40代 似合う服と似合わない服
- 9. 3年前に移転 少しリッチなランチ
- 10. 40代必見 GUパーカーは紐なしで
- 11. 女性が出てこない トイレで何が
- 12. 黒髪ボブアレンジならいつもの髪型より100倍可愛くなれる♡
- 13. 火使わない 味噌マヨチーズ焼き
- 14. SWATi限定ギフトBOX♡バスパールとヘアアクセで叶えるご褒美時間
- 15. 毎日、ちょこっとダイエット Vol.013ベルトを締めるだけダイエット
- 16. 【醜い】はなんて読む？意外とわからない人が多い…！？
- 17. 「先生たちも来たの？」手術後に外で声をかけてきた見知らぬ女性は同僚だった!?
- 18. 「1枚でも重ね着でも◎」「買い足した！」【ユニクロ】40・50代も狙いたい♡「優秀アイテム」
- 19. 白より黒より“グレー”！【GU】40・50代が似合う♡「きれい見えアイテム」
- 20. ロンジンが午年を祝福。芸術と時を刻む限定マスターコレクション