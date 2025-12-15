ラグビー・リーグワン、静岡ブルーレヴズは12月14日が開幕戦。期待の新戦力が活躍し、勝利をおさめました。 今シーズン、レヴズ注目の新戦力はセミ・ラドラドラ選手。フィジー代表として、またヨーロッパの強豪クラブで活躍した世界屈指のバックスです。 横浜と対戦したレヴズ、そのラドラドラ選手がいきなりみせます。 2人にタックルをされながらも、パスをつなぎ、チャンスをつくります