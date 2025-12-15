（松本カメラマン）「北見市内の住宅街にやってきました。雪・風が強くて見通しがあまりききません」横殴りの強い風が吹き、吹雪となった北見市内です。信号機は雪ですっぽりと覆われています。（北見市民）「雪は湿って重たいしどうもならんわ。こんなひどいのは初めてだね」街灯や信号機の停電も発生していました。北見市内では玄関前に積もった雪でドアが開かない住宅も。（北見市民）「無理やりドアで雪を押しのけて、なんとか