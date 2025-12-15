12月11日夕方、新潟県三条市内の国道で、車を運転中に横断歩道を歩いていた70代女性をはね、ケガをさせたとして小学校教師の男が現行犯逮捕されました。過失運転致傷で現行犯逮捕されたのは、燕市下粟生津に住む中越地区の小学校に勤務する教師の男(32)です。男は12月11日午後5時前、三条市今井の国道上で普通乗用車を運転中に、横断歩道を歩いていた70代女性をはね、ケガをさせました。女性は全身を強く打ち、複数個所を骨折する