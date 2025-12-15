元宝塚歌劇団星組の女優・如月蓮（41）が第1子を出産したことを15日、自身のインスタグラムで報告した。2022年に結婚したことを報告していた如月は「みなさまへご報告です」として「先月、元気な男の子を出産しました」と11月に第1子となる男児を出産していたことを明かした。第1子出産に「あっという間に生後1ヶ月が過ぎ私自身の体調もようやく整いはじめ少しずつ新しい生活にも慣れてきました」と伝え「小さくて優しい温も