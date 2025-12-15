円高水準で売買交錯、ドル円１５５円台割れ＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、東京市場での円買いを受けた水準で売買が交錯している。ドル円は155円台割れへと安値を広げたあと、155円台前半に下げ渋り。しかし、足元では再び154円台後半へ下落し安値を広げている。クロス円も同様に円高水準での推移。ユーロ円は一時181円台後半まで下押しされたあとは、182円台前半で揉み合っている。ポンド円は207円台前半に下げ