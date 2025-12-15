本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 12/15 EUR/USD 1.1600（61.5億ユーロ） USD/JPY 156.50 (15.4億ドル） 156.00 (10.6億ドル) 155.00 (9.14億ドル) GBP/USD 1.3500 (11.4億ポンド) 1.3150 (10.3億ポンド) ユーロドルは1.1600と下方水準に大規模設定、ドル円は155.00から156.50に設定水準が分散、ポンドドルは1.3500と1.3150に離れたポイント設定