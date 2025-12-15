１５日午後６時１０分頃、福岡市博多区の博多駅近くの路上に止められた軽乗用車付近で、「人が刺されて血が出ている」と目撃者から１１０番があった。直後に近くの交番に血の付いた包丁を持った住居不定、無職の男（３７）が現れるなどしたため、福岡県警博多署が銃刀法違反容疑で現行犯逮捕した。軽乗用車付近では男の父親（７０歳代）が負傷しており、病院に搬送された。