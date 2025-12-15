三菱重工業の伊藤栄作社長が１５日、読売新聞などとのインタビューに応じ、造船事業の拡大に向けて液化二酸化炭素（ＣＯ２）を運ぶ次世代船などの増産を進めていると明らかにした。業績が好調な原子力や防衛事業も「積極的に投資していく」と強調した。増産しているのは、アンモニアや水素などを燃料に使う次世代船などで、「昨年頃から増産や製造工程の短縮といった計画が具体的に動き始めた」と述べた。政府は造船業再生に