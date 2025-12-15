Juni、AKITO、KANTA、HaL、TAKUMI、Kaito、Yuitoからなる7人組ダンス＆ボーカルグループ・Seven Deuceが、本日に東京・白金高輪 SELENE b2にて開催されたワンマンライブ＜Re:RAISE＞内でワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューが決定したことをサプライズ発表した。Seven Deuceは、2024年7月に始動したさまざまなバックボーンを持つメンバーが集まった、TOKYO MX「Powered by TV〜元気ジャパン〜」発の番組×音楽プロ