俳優・竹内涼真が雰囲気ガラリな姿を披露し、話題になっている。１５日までにインスタグラムで「薔薇をどうぞ」とつづると、竹内と俳優の町田啓太がダブル主演を務めるＮｅｔｆｌｉｘ映画「１０ＤＡＮＣＥ」のオフショットをアップ。黒髪の交ざったブロンドヘアを縛ったスタイルになっており、印象ががらりと変わった姿になっている。真っ赤な薔薇をバックに撮影されたショットに、ファンからは「薔薇世界一似合う」「色気あ