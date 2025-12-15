元STU48の由良朱合格が5日、自身のインスタグラムで「週刊ヤングジャンプ」のグラビアに登場することを報告した。 【写真】ぴったりニット＆ショーパンの破壊力！見せ方も“とんでもない” 「お知らせ」と題して、美ボディのサイドショットを掲載。「12月11日発売の週刊ヤングジャンプ2号に掲載していただきます5年ぶりのグラビアです。」と報告した。「恥ずかしい気持ちが大きいですが、全力で挑みました!!」と大胆