Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¡£2025Ç¯¤ÎÅß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡¢Ì±´Ö¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¤È¤â¤ËÁý³Û¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬Êç½¸¤·¤¿¡Ö2025Ç¯Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Í½ÁÛ¤È·ë²Ì¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹»ö¾ð¤ò¤Î¤¾¤­¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§40Âå½÷À­Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡¢Ä¹ÃË¡¢Ä¹½÷½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¡§´ØÅìÃÏÊý¿¦¼ï¡§ÊÝ°é¡¦¶µ°é·Ï¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¸øÌ³°÷¡ÊÈóÀµµ¬¿¦°÷¡Ë¶ÐÌ³Ç¯¿ô¡§10Ç¯°Ê¾åÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í150Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô65