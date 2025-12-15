フジテレビ系「ネタパレ」が１３日に放送され、南原清隆、陣内智則、ＮＥＷＳ・増田貴久がＭＣを務めた。この日は「あるあるショートコントサバイバル」。テレビ初登場の若手お笑いコンビ・エリクトンは松永玲音が「ちょっと家電量販店でバイトしてるんですけど。去年の個人の売り上げ額、１億円を突破しました！」と特技をアピールしてＭＣたちを驚かせた。つづけて、松永が「僕はすごくないです！お客様に買っていただいて