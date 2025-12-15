ドジャース・大谷翔平投手（３１）らメジャーリーガーの来季成績を、米スポーツデータサイト「ファングラフス」が１４日（日本時間１５日）までに成績予測システム「スチーマー」で占った。大谷は投手で９勝６敗、防御率３・４４、打者で打率２割７分５厘、４３本塁打、９８打点。５４、５５発の最近２年間からすれば控えめな予想だが、ジャッジと並ぶＭＬＢトップで、本塁打王と予想された。直近２年は同システムで３８、４３