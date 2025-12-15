俳優の瀬戸康史さんが15日、自身のXを更新。妹で俳優の瀬戸さおりさんと、俳優の宮粼秋人さんが結婚したことを祝福しました。【写真を見る】【瀬戸康史】“舞台の弟”が“本当の弟”に妹・瀬戸さおりさんと宮粼秋人さんの結婚を祝福 「まさか秋人がほんとに弟になるとは...」瀬戸康史さんは、瀬戸さおりさんのポストを引用する形で「おめでと！」と祝福。続けて、「まさか秋人がほんとに弟になるとは...ずっと幸せ