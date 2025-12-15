13日夜、札幌市南区の住宅で女性2人が死亡しているのが見つかり、札幌・南署は15日、死体遺棄の疑いで、住人の会社員西東英紀容疑者（53）を逮捕した。署によると、2人は容疑者と同居する母親よしえさん（77）と妹の美雪さん（52）。容疑者は2人の殺害をほのめかす供述をしているという。逮捕容疑は11日ごろ遺体を住宅に放置し遺棄した疑い。容疑を認めている。道警によると、死因はよしえさんが出血性ショック、美雪さん