飲み会が好きな旦那さんを持つママもいるでしょう。「私は家事育児に追われているのに、自分だけ好きに飲みに行くなんてずるい」と思いつつ、旦那さんが飲みに行ってくれたら、その分の夕ご飯の準備などが楽になるという見方もありますよね。そうしたなか、ママスタコミュニティには「飲み会帰りに旦那が同僚や後輩を連れてくるのを許可できる？」というタイトルで、こんな投稿がありました。『旦那は宅飲みしたいらしい。ホームパ