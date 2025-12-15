私はキョウカ、40代のパート主婦です。夫と娘（小6）との3人で暮らしています。私の趣味はネットショッピングでおいしいものをお取り寄せすることです。おいしいお菓子をパート先でお裾分けすると、みんないつも大喜びしてくれます。しかしある日バームクーヘンを配っていると、最近パートに入ってきたワカタさんは逃げるようにその場を去ってしまったのです。私、嫌われているの……？ショックを受けた私は、妹のマホに相談して