2年連続のリーグ制覇と5年ぶりの日本一を果たしたソフトバンクが15日、米ハワイ州での5泊7日の優勝旅行を終えて帰国した。優勝旅行には首脳陣、選手、スタッフとその家族ら422人が参加し、バカンスを堪能した。福岡空港に到着した小久保裕紀監督は「来年もご家族とスタッフに喜んでもらえるように。また行けるようにしたい」と笑顔を見せた。