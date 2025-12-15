気象庁は、12月21日頃から沖縄を除く全国各地で気温がかなり高くなる早期天候情報を発表しました。北陸地方では、21日頃から平均気温の平年比＋2.5℃以上になる予想となっていて、農作物の管理への注意が必要です。 ■北海道地方 北海道地方12月21日頃からかなりの高温かなりの高温の基準：5日間平均気温平年差＋２.4℃以上北海道地方の気温は、向こう3日間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は寒気の影響が弱まり