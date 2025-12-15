今年も残すところあと半月。新潟市の郵便局では12月15日朝、来年用の年賀状の引き受けが始まりました。初日の15日はセレモニーが行われ、参加した園児たちがさっそく年賀状を投函していました。 【記者リポート】「来年は午年ということで、午がデザインされた特設ポストが設置されています」全国で一斉に始まった来年用の年賀状の引き受け。15日朝、新潟市中央区の新潟中央郵便局では聖ラファエル幼稚園の園児22人が