【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、Valkyrieの新曲「幸福論」を2025年12月14日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始となった。斎宮 宗が率いる、格式高い芸術派ユニット『Valkyrie』が贈る、エスニック要素が入りつつも、Valkyrie特有の格式の高さを感じるサウンドに乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6Valkyrie「幸福論」＜