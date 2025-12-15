■これまでのあらすじ1歳の子どもが発熱して入院となり、妻が付き添うことに。4日間の入院の後退院したが、帰宅後も下痢が続き、妻は経過を見守っていた。妻が不安を抱える一方で、夫は趣味の釣りに出掛け、飲み会に参加して仕事に直行するなど協力的ではなく、看病の負担は妻に偏ったままであった。別の小児科にかかることに入院ふたたび!?今度こそよくなって…！退院したばかりなのに、また入院することに！またあの辛い付き添い