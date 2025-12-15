22:15 カナダ住宅着工件数（11月） 予想25.0万件前回23.28万件 22:30 カナダ消費者物価指数（CPI）（11月） 予想0.2%前回0.2%（前月比) 予想2.3%前回2.2%（前年比) カナダ製造業売上高（10月） 予想-1.1%前回3.3%（前月比) 米ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月） 予想9.9前回18.7 インド貿易収支（11月）時刻未定 予想-320.0億ドル前回-416.86億ドル