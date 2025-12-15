女優の石橋杏奈が結婚７周年を報告した。日本時間１５日までにインスタグラムで７個のバラの絵文字を添え「Ｓｔｉｌｌｃｈｏｏｓｉｎｇｙｏｕ．Ｔｈｅｎ，ｎｏｗ，ａｎｄａｌｗａｙｓ．」とこれからもずっと一緒という気持ちを込めたメッセージをつづった石橋。夫のパドレス・松井裕樹投手と子どもたち３人が写った家族ショットを添え「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ-心からありがとうＨａｐｐｙ