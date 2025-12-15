¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×£Ó£Õ£Ú£Õ£Ë£Á¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖÌÂµÜ¤Î¤·¤ª¤ê¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£±Æü¸ø³«¡¢²Ï¿¹Àµ¼£´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ÃÓÂÞ¤Ç¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÀÎ¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ç¤â¡Ê³¹Æ¬¤Ç¡Ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Û¤ÜÁÇÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤Ë¤«°õ¾Ý¤ò»Ä¤»¤¿¤é¤È¸ª¼Ö¤ò¤·¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼þÊÕ¤Ç¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¤Û¤É¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤ò»×¤¦¤È¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹¬¤»¡£¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê