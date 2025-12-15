香港特別行政区コンテナ埠頭の様子。（５月２２日撮影、香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港12月15日】米金融情報サービス大手のS＆Pグローバルはこのほど、中国香港特別行政区の11月の購買担当者指数（PMI）が前月比1.7ポイント上昇の52.9となり、4カ月連続で好不況の節目となる50を上回ったと明らかにした。上げ幅は2年半ぶりの高水準を記録し、香港のビジネス環境が着実に改善していることを示した。同社によると、企業の