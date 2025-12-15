愛知県岡崎市で今月12日未明、飲酒運転でゴミ収集車と衝突し男性運転手にケガをさせたとして36歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは、岡崎市の会社員・名嘉良子容疑者(36)です。警察によりますと、名嘉容疑者は12日午前2時半過ぎ、岡崎市内の交差点で酒を飲んで乗用車を運転してゴミ収集車と衝突し横転させ、男性運転手(56)にケガをさせた危険運転致傷の疑いが持たれています。男性は搬送され、右手を切るなどの軽いケ