■これまでのあらすじ夫の心ない言葉に疲れ切っていた妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していると知り、この事実だけは夫に伏せると決める。息子の習いごとの値上げを機に、夫は妻のお茶会を「無駄」として小遣いを減らすが、妻は節約しながら内緒でママ友との時間を過ごしていた。しかし帰宅後に行き先を追及され、咄嗟に嘘をついてしまう。その日、息子の忘れ物を届けに向かった夫は道中でファミレスにいる妻を目撃し、怒