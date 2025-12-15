少年院を出所した後の少年が暴力団や“トクリュウ”などの犯罪グループに加入しないよう、元バドミントン日本代表の桃田賢斗選手による特別授業が都内の少年院で行われました。元バドミントン日本代表桃田賢斗 選手「僕も若いときに結果を出して調子乗ってて、不祥事を起こしてしまったんですけど、少しずつ、一気には変われないので、何度でもトライしてほしい」きょう、東京・多摩少年院では、入所している少年たちに向け